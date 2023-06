RECENZE: V Zatmění se Nesbø potýká s tím, co už napsal

Kromě vypravěčského talentu norskému autorovi sotvakdo upře schopnost sázet do příběhu další linie, které hlavní tok košatí, osvěžují, dramatizují i matou. To sytí popisy pachatelovy vražedné brutality, ačkoli v tom byl v minulých knihách možná nápaditější i syrovější. Nechce se nejspíš opakovat, proto lehce zvolnil.

U thrilleru je důležité, aby do sebe vše napsané zapadalo, aby to i při zpětném dohledání mělo logiku. Nesbø tohle umí a dovede to i šikovně zašmodrchat. Byť se tu a tam zdá, že kráčí do bezmála nadpřirozených sfér, ukáže se vždy, jak moc je to realistické a pro děj důležité.