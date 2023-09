RECENZE: V Brutálním vedru se všichni lidé chovají divně

K Zemi letí sluneční úlomek, který ji za třicet let mine, nebo se s ní srazí. Zatím způsobuje brutální vedro, pohříchu ne nepodobné tomu, které máme reálně za sebou. Ve filmových Pardubicích je 39 stupňů, v minulých dnech jsme zažili jen o pár stupínků méně.

Nicméně Hospodářskému slouží toto sci-fi východisko k tomu, aby zkoumal, co taková situace může udělat s lidmi, a aby si vyzkoušel, jak si on a rovněž v celovečerní tvorbě debutující kameraman Tomáš Uhlík dovedou hrát s kamerou, herci, drobnými situacemi.

Ústřední postavou je osmnáctiletý Vincent v podání režisérova bratra Vincenta Hospodářského, který se v úvodním obrazu masturbace probouzí do brutálně horkého dne.

Film se tedy skládá z jednotlivých scén, které drží pohromadě jen Vincentova cesta a vůle všech tvůrců, většinou kamarádů ze školy. Prospěla by propracovanější dramatická stavba, v níž by hrdina doputoval odněkud někam nejen z Pardubic na chatu, ale i vnitřně. Jednotlivé výjevy by měly mít společného přece jen něco víc než lepkavé horko.