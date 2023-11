RECENZE: Rodinná komedie o jinakosti, to jsou Víkendoví rebelové

Desetiletý Jason má Aspergerův syndrom, s čímž nelze nic dělat, protože to není nemoc, ale porucha. Lze jen zvolit vhodný přístup.

Rodiče jsou odhodláni pomoci mu ze všech sil, ale čím je Jason starší, tím je to obtížnější. Mezi spolužáky nezapadá, protože jim nerozumí a oni nerozumí jemu.

Aby mohl fungovat, musí celé okolí dodržovat přísná pravidla. Zejména pro matku je to každodenní nápor na nervy, protože i nepatrná chyba u jídla dovede Jasona rozzuřit k nepříčetnosti a jindy milý chlapec se stává nesnesitelným.

Když jsou pravidla dodržována, může se Jason věnovat své milované vědě, zejména té, která se týká vesmíru. Ale když učitelka náboženství mluví o zázraku, který do vědeckého poznání nezapadá, Jason se rozběsní a jeho řev o „konspirátorce“ otřásá celou školou.

Její vedení navrhuje jeho přeřazení do školy speciální, což matka i Jason tvrdě odmítají. A pak dostane otec nápad. Jason se ve škole zklidní a on s ním za to objede během několika víkendů fotbalové kluby, aby si chlapec vybral ten, kterému bude fandit.