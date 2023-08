RECENZE: Smrt číhá na jarmarku. Málo vzrušující severská detektivka

To prostředí i příběh připomínají detektivky od Agathy Christie, což není žádná diskvalifikace. Klidu a pohodě nadbíhá i na začátku knihy vepsaný seznam hlavních postav, jenž může být využit ve chvíli, kdy našinci švédská jména splynou a on se v nich trochu ztratí. Důležité je to i kvůli tomu, že k rozuzlení se detektivové proderou přes staré vztahy, zašmodrchané a trochu tajemné jako v každé detektivce.