RECENZE: Slovo: Film o morálce jen káže, ale nebaví

Festivalové ocenění má logiku: jde o snímek, který se pro mezinárodní poroty hodí určitě lépe než pro širokou diváckou obec. Už proto, že je zasazen do historické etapy, která byla v české kinematografii využita již mnohokrát, a domácí publikum jí může být přesycené. A také protože onu dobu předkládá značně plakátovitě, ale paradoxně zároveň dosti nejasně, takže se divák může v různých peripetiích ztratit.

O roce 1968, respektive o vstupu vojsk Varšavské smlouvy na československé území, a o tom, co to způsobilo konkrétním lidem a jejich vztahům, vydaly asi nejpůsobivější svědectví filmy Pelíšky a Báječná léta pod psa už na konci devadesátých let. Ty oba ovšem zároveň bavily. A byť bylo jejich tvůrcům některými lidmi vytýkáno, že laděním a humorem drama doby zlehčují či uhlazují, z hlediska dopadu na diváky velmi dobře fungovaly a pravidelnými televizními reprízami získávají další generace.