RECENZE: Jan Žižka: Jak o oko přišel a vojevůdcem se stal

Jákl dokázal dát za jedenáct let dohromady nejen v České republice neuvěřitelnou sumu skoro půl miliardy korun, čím se Jan Žižka suverénně dostal na první místo co do nákladnosti domácích projektů, když o polovinu překonal Bathory a Tmavomodrý svět.

Kdyby i doma použil mezinárodní název filmu Medieval (Středověk) a hrdinovi dal třeba jen jméno Jan, nejspíš by nikomu nevadilo, že ani v tom, co o Žižkovi známo je, se scénář historických faktů nedrží, což může u „školní látky“ domácí diváky dráždit.

Padají koně i hlavy, krev crčí z plátna po litrech, těla jsou nabodávána na kůl, dravci klovají do mrtvol. Toho všeho je ale nakonec až moc, slabý příběh vede k častému opakování téhož, a jakkoliv je násilí pro středověk nepochybně příznačné, jak známo, všeho moc škodí. Stačilo by zkrátit metráž, z těch 125 minut by se dalo právě v násilných scénách ubrat a z hlediska kvalit filmu by to bylo ku prospěchu.