RECENZE: Muzikál Anděl Páně: sázka na jistotu

To, že scéna s americkým andělem jako by z oka vypadla ze Sestry v akci, píseň Klíčnice Advent to je moje gusto zase z Limonádového Joea a Správce sdělující publiku Já se dneska žením je dvojníkem popeláře Doolittla z My Fair Lady, lze brát ještě jako vtipné hříčky. Ale nápodob hraničících s vykrádáním je tu víc, včetně recyklace vlastních Brzobohatého děl. A proč psát velké finále, když si lze vypůjčit nejkrásnější českou vánoční píseň. Nicméně, celek je líbivý, aranže slušné a diváci si přijdou na své. O něco horší je to s Brzobohatého texty písní, které občas klopýtají v rytmu i rýmu, a herci s nimi trochu zápolí.