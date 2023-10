Muzikál připomene koncerty Live Aid

Live Aid jsou dva slavné rockové koncerty, které se konaly 13. července 1985 v americké Philadelphii a anglickém Londýně. V čele organizačního týmu stál irský muzikant Bob Geldof a cílem bylo získat finanční prostředky pro hladovějící lid v Etiopii. Vzpomínku na Live Aid přinese muzikál Just for One Day.

Foto: Profimedia.cz, Profimedia.cz Freddie Mercury na koncertě Live Aid 13. 7. 1985.