RECENZE: Druhý Aquaman hledá ztracené království i svůj účel před restartem komiksového vesmíru

Odvaha by se přitom cenila. Pokud pomineme očividnou snahu utržit v multiplexech co nejvíc korun, pokračování Aquamana nemělo co ztratit. Do kin snímek přichází jako následovník průměrných až nepovedených komiksových filmů, které se různými způsoby snažily znovu rozdmýchat nadšení pro superhrdiny.