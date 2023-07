RECENZE: Kiefer Sutherland, herec, který dobře zpívá, skládá a má skvělou kapelu

V titulní Bloor Street vzpomíná na časy prožité v Torontu, městě, které miluje a jež mu prý také kus života vzalo. V písni County Jail Gate zpívá o svém pobytu ve vězení, když v tom kalifornském strávil v roce 2007 osmačtyřicet dnů za řízení v opilosti. Chasing The Rain je o tom, jak je s kapelou na cestách, což přirovnává k jakémusi „honění se za deštěm“, neodolatelnému, prožívanému. O životě, který přestává stát za to, zase zpívá v Going Down.