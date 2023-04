RECENZE: Invalida: Černý humor baví, jen měl začít dřív

Jsme na slovenském maloměstě na počátku devadesátých let, jimž vládnou šusťákové soupravy, velké kazeťáky, videopůjčovny a rozvíjející se organizovaný zločin. Laco (Hološka) je údržbář v tamním muzeu, na svou práci je hrdý, ale zároveň je to, mírně řečeno, vznětlivý muž, kterého rozčílit není žádný problém pro rodinu ani nadřízené. Rodinná hádka a kazeťák vyhozený z okna odstartují sled událostí, kvůli nimž se ocitne ve špatnou chvíli na špatném místě a vinou místních mafiánů to s ním nedopadne dobře.

Jeho svědecká výpověď ovšem přivádí policisty až k nepříčetnosti. Gabo je přiznaně inspirován dobrým vojákem Švejkem. Neustále odbočuje od toho, nač je tázán, přičemž to, co vykládá, s předmětem výslechu zdánlivě nemůže souviset.

Soustředí se na to, co policisté považují za nejméně podstatné, vypráví věci, které je absolutně nezajímají. Jeho dobrácká, vlídná tvář působí naivně, až hloupě, ale to, co vypovídá, začíná postupně dávat smysl, a rozkrývá tak jeho pomstu z docela jiného úhlu, než by to udělal kdokoli jiný.