Cikán je cikán, Zdeněk Godla nacista. Rytmus má vlasy. Slovenský Invalida míří do českých kin

Divoké devadesátky. Šusťákové soupravy. Barevná saka, obří magnetofony, videopřehrávače, videopůjčovny, kýčová hudba na každém kroku. To všechno jsou kulisy slovenské, velmi nekorektní, komedie Invalida. Diváky zavádí do společnosti těch nejchudších i nejbohatších v jednom slovenském maloměstě. Do českých kin zamíří 20. dubna.

Trailer k filmu Invalida (2023)Video: CinemArt

Článek Groteskní přehlídka postav se točí kolem jednoho údržbáře, Laca Hundera, který miluje svoji práci, ale kvůli své choleričnosti se ocitne ve špatný čas na špatném místě. Jeho život tak začnou ovlivňovat události a lidé, které by raději nepotkal. Jenže je potkal a musí se podle toho zařídit. Foto: CinemArt/Barbora Jančárová Hlavní roli hrají Zdeněk Godla a Gregor Hološka. Vedle slovenských herců – i neherců, k nimž patří rapeři Rytmus v roli romského lichváře, Majk Spirit a raper VEC jako policisté – se ve snímků představí i ti čeští, mimo jiné Zdeněk Godla a Klára Melíšková. Diváci jsou nadšení Ve slovenských kinech již černá komedie režiséra Jonáše Karáska premiéru měla a divákům se podle jejich reakcí velmi líbí. Oceňují hlavně její nekorektnost. Foto: CinemArt Nová černá komedie Invalida se nekorektního humoru nebojí. Chválí ji i tamní kritici, podle nichž jde o vůbec nejlepších film posledních let. Mnozí ji označují za vůbec nejlepší komedii, která na Slovensku po roce 1989 vznikla. Invalida je po úspěšných snímcích Kandidát a Amnestie třetím Karáskovým celovečerním filmem. „Důležitým tématem v našem filmu je kvalita mezilidských vztahů a fungování v rodině, což někdy řeší každý z nás. Přestože ve filmu otevíráme několik vážných témat, děláme to, myslím si, s humorem. Někdy až nekorektním a na hraně, což by diváky mohlo bavit,“ říká režisér. Remake slavné písně Rytmus také společně s Igorem Kmeťem jr. nahráli k filmu romskou verzi populární písně skupiny Modus Úsmev z roku 1977. Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Videoklip má od jeho uvedení na YouTubu téměř 600 tisíc zhlédnutí. V původním znění ji zpívali Miroslav Žbirka, Marika Gombitová a Janko Lehotský.