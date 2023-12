RECENZE: Hotel Palace baví černým humorem

Jsou to především odporně bohatí hosté, které shromáždil do titulního hotelu Palace v Alpách (natáčelo se poblíž švýcarského luxusního střediska Gsttad) o silvestrovské noci z roku 1999 na 2000 a dal jim tváře hvězdných herců starší generace.

Fanny Ardantová, Mickey Rourke, John Clees, to jsou ti nejslavnější z nich. Jsou tu požitkáři, alkoholici, hosté s nejroztodivnějšími požadavky a domácími mazlíčky, mezi nimiž nechybí čivava ani tučňák. Staré bohaté dámy jsou jedna od druhé téměř k nerozeznání, protože je „všechny přešíval jeden plastický chirurg, takže je teď sám nepozná“.

O všechny hosty se stará velmi početný personál pod dohledem hlavního manažera hotelu (Oliver Masucci), který už před příjezdem všechny připravil na to, že noc bude velmi náročná, a také je ujistil, že konec světa to nebude. A to přesto, že ve vzduchu visí Y2K a hrozí, že s půlnocí se zhroutí všechny počítače světa a tím dojde k výkyvům na účtech velkých finančníků. Případně, že ten konec světa nastane.