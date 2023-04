RECENZE: Film Super Mario Bros. je skoro jako videohra

Mario a Luigi se na začátku filmu snaží vybudovat vlastní instalatérskou firmu, nejlepší, jaká tu kdy byla. Ale moc jim to nejde. Chopí se tedy příležitosti zachránit New York, což je úkol, na který rozhodně nemají. Když pak vlezou do podivné zelené trubky, vyletí z ní přímo do fantaskního světa, v němž se setkají s mnoha dobře známými postavami.