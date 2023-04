RECENZE: Dvojí paradoxní setkání Sládka a Vaňka

I proto liberecká inscenace obě aktovky propojila dvěma dalšími textovými implantáty – první představuje dokumentární pásmo vysvětlující dobové disidentské souvislosti, a to se zacílením na libereckou specifiku, druhou pak verše básníka Ivana Martina Jirouse zvaného Magor, které psal své ženě a dětem z vězení. Obě roviny zajímavě dotvářejí podobu inscenace, zároveň ji však i neúměrně protahují a částečně rozbíjejí zrcadlení obou textů.

Sládka vytváří Martin Polách osobitě jako obyčejného člověka usmýkaného režimem, který by chtěl svůj život prožít v nekomplikované pohodě, jenže doba mu to nedovoluje. V Poláchově skvělém ztvárnění je to postava více tragická než komická, rozhodně k ní diváci necítí odpor, ale soucit s jeho životní poutí upínající se k vysněnému setkání s idolem „Bohdalkou“.