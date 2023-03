RECENZE: Co je v módě v Novgorodě

Během nedávné covidové pauzy ji Jiří Suchý přepsal pro nové uvedení, které se konalo na jaře 2022, dva měsíce po invazi na Ukrajinu, která opět ovlivnila vztah ke všemu, co připomíná ruského agresora. A Nižní Novgorod tak nezaslouženě opět získal nálepku čehosi méně žádoucího.

Je to přitom jedna z nejlepších her, které Jiří Suchý napsal. Vytvořil v ní fantaskní obraz podivného města, jímž procházejí neméně podivné bytosti, ať už je to vizionářka Duňa, mrtvý student Vasil anebo jurodivý Zachar, který hlásá zkázu světa skrze zčervivělé slunce. A také kutálka připomínající Armádu spásy, zvěstující širé Rusi milosrdenství swingu.