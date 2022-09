RECENZE: Deník uprchlice je kniha pro jedny i druhé

Právě v popisu zvěrstev, která agresoři páchají, je Oksana z Ukrajiny velmi přesvědčivá. Nepotřebuje přitom vplouvat do detailů, nemusí popisovat, jaké to je, když vojáci znásilňují ženy a děti na ulici.

Stačí jí k tomu jednoduché věty, prostá konstatování. To proto, že než se k těmto pasážím v knize dostala, přiblížila zlom ve svém životě tak autenticky, že to čtenáře vede k tomu představit si, jak by se asi při takovém napadení zachoval on. Tím si získala důvěru.

Oksana z Ukrajiny je literárně zručná. S krátkými větami zachází takovým způsobem, že její vyprávění je jako svižný hudební videoklip, do popisu prožitků či pocitů se zase dokáže ponořit tak, že stojí za to přečíst si a prožít do písmen vetkanou emoci ještě jednou. Její vyprávění je příjemně přímočaré a jsou v něm přirozeně vetknuté pokora ke všemu, co v sobě nemá násilí, i touha zase zažít takové dny, jaké zažívala se svou dcerou před vpádem ruských vojsk do její země.