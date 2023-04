RECENZE: Čisťounká bytost Jitky Molavcové

Klaunka Olgy Sommerové by nikdy nebyla tak dobrá, kdyby se v ní nepojily minimálně tři věci. A to samotný fakt, že režisérka Jitku Molavcovou dobře zná, že přesně ví, jak ji chce divákům představit, a do třetice i to, že mezi nimi panuje velká důvěra, jež umožnila, že Molavcová pustila režisérku (a s ní i diváky) i do svého soukromí, které si jinak bedlivě střeží.