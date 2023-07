RECENZE: Černé zrcadlo nadále odráží společenské obavy v koktejlu žánrů. Jen to další San Junipero zatím nenachází

Vysoko nastavenou laťku nové pokračování zkouší přeskočit opatrně, až skoro bázlivě. Seriál je sice věrný svým charakteristickým prvkům – nechybí nápadité zvraty, pokrokové technologie nebo nadsazené společenské fenomény –, díly ale nezasazují z obrazovky takový pravý hák, který by publikum dostal do kolen podobně jako virtuální městečko San Junipero.

V žánrově nevyhraněném poli působnosti se tak Černé zrcadlo uchyluje například k jistotě krimi či skutečných zločinů, které shodou náhod notnou dobu patřily do preferované kategorie na Netflixu.

Právě epizoda Loch Henry se tradičnímu konceptu vyhýbá a pouze pátrá po vrahovi až do solidního finále. Mazey Day naopak působí jako vlk v beránčí kůži. Za aspektem narušení soukromí, který šel rozvést daleko nápaditěji, se skrývá prachobyčejný horor. A to nijak zvlášť zpracovaný. Demon 79 funguje jako podařené odlehčení.

Za vlasy přitažený nepravděpodobný vztah s motivem spásy světa je typickým dílem založeným na humoru a je vítaným kontrastem k hlubokým myšlenkám skrytým ve dvojici epizod Joan Is Awful a Beyond The Sea.