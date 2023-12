RECENZE: Bryan Adams pálil z těžkých kusů

Pak se rozběhla dlouhatánská řada hitů, když zněly Can’t Stop This Thing We Started, Somebody či 18 til I Die. Pochopitelně nechyběly ani Summer of ’69 nebo (Everything I Do) I Do It for You. Kapela se rozloučila písní Let’s Make a Night to Remember, po níž se zpěvák vrátil k několika přídavkům jen s akustickou kytarou a foukací harmonikou. V nich došlo i na All For Love a po nepatetickém osobním vánočním přání závěrečnou Christmas Time.