RECENZE: Blízko. Mládí umí bolet víc než zlomená ruka

Mezi chlapce vstoupí stín. Zatímco Léo se snaží potvrdit svou odpověď spolužákům (a možná i sobě) zapojením do výrazně klukovských her, dokonce začne hrát hokej, který dosud spíše nesnášel, Rémi se cítí čím dál víc sám.

Když zábavu, bezstarostný prázdninový smích, běhání rozkvetlými loukami a samozřejmost ještě klukovských doteků vystřídají pochybnosti náhle mnohem dospělejšího světa střední školy, jde kamera až na detail tváří a očí, v nichž se zrcadlí všechna nejistota mládí. Kde je hranice mezi kamarádstvím a počínající romancí? Co vlastně cítíme a jak to správně pojmenovat ve světě, kde je sice skoro povinné tvrdit, že „ať je to, jak je to, všechno je v pohodě“. Ale je to tak doopravdy? A jak má člověk ve třinácti letech poznat, oč tady jde?