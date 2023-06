RECENZE: Autoboti a monstra na pokraji vyhynutí. Transformers už jsou divácky ohroženým druhem

A to i proto, že uplynulo šest let od doby, co franšízu v pozici režiséra opustil její tvůrčí otec, již zmíněný Michael Bay. Ten v kabátě nablýskaných efektů a pompézních výbuchů dokázal dát průměrnému vyprávění šťávu, po několika pokračováních však koučuje Transformery pouze jako producent. Jako by snad tušil, že mluvící auta už sebelepší servis nezachrání.