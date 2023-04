Transformers: Probuzení monster. Do děje vstupují zemřelí roboti Terraconi

Návrat k akční podívané, to je motto pokračování další oblíbené série, Transformers. Nový snímek získal název Transformers: Probuzení monster. Diváci se v něm vydají do roku 1994. Do doby, kdy dvojice archeologů kopne do prastarého vosího hnízda, čímž spustí boje mezi třemi frakcemi.

Trailer k filmu Transformers: Probuzení monster.Video: Cinemart

Článek Ve snímku se opět objeví oblíbení herci, kteří hráli v předešlých dílech. Patří k nim Anthony Ramos a Dominique Fishbacková. V kinech pak diváky čeká podívaná, v níž na jedné straně stojí dobráci po vzoru Autobotů – Maximálové, jimž vévodí Optimus Primal (Ron Perlman). Na druhé straně barikády stojí Predaconi, odvěcí nepřátelé Maximálů. Je tady však ještě větší hrozba než souboj dvou odvěkých rivalů – zemřelí roboti Terraconi… Film v režii Stevena Capleho jr. bude mít v Česku premiéru 8. června. Domy ve stylu Transformers vzbuzují nadšené reakce i odpor Tipy a trendy Transformers vedou v nominacích na nejhorší filmy roku Kultura