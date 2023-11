RECENZE: Ahsoka pokládá základy budoucím cestám do předaleké Galaxie

To má podobu zlotřilého velkoadmirála Thrawna, který rovněž hrál klíčovou roli ve zmíněných Povstalcích. A ačkoliv rozhodně nejde o dalšího Dartha Vadera, jeho stoický klid a chladná vypočítavost zaujme natolik, aby promyšlenému návratu padouchů na scénu dal reprezentativní postoj. Nehledě na to, že Thrawn (stejně jako v Povstalcích ho ztvárňuje Lars Mikkelsen) do kánonu Hvězdných válek neodmyslitelně patří. Ve svých románech ho představil už spisovatel Timothy Zahn na začátku devadesátých let.