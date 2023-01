Promotéři Filip Hrbek a Ondřej Pojzl: Abychom na koncertech světových hvězd neprodělali, musí být skoro vyprodáno

Loni se u nás uskutečnilo mnoho velkých koncertů. Některé byly naplánované, jiné přeložené z pandemických let. Jak jste to zvládli?

Hrbek: Bezpochyby to byl fyzicky i psychicky nejnáročnější rok, jaký jsme zažili. Odbavili jsme kolem šesti set tisíc návštěvníků, z toho čtyři sta tisíc v květnu a červnu, kdy byla koncentrace koncertů největší. Byla to obrovská sada akcí, které se původně měly uskutečnit v rozmezí tří let.

Pojzl: Na přelomu jara a léta jsme k tomu všemu začali oznamovat koncerty na letošní rok. Neběhali jsme tedy jenom mezi pražskou O2 arenou a letištěm v Letňanech, kde se naše akce z největší části konaly, ale spoustu času jsme trávili i v kanceláři.

Hrbek: Po téměř dvouleté koncertní pauze, která byla zapříčiněna covidem, se nám navíc poměrně zásadně obměnil tým. Spousta lidí odešla, našla si jinou, jistější práci, určila si nové životní priority. Řada z nich je kvůli svým schopnostem a znalostem věcí prakticky nenahraditelná, mnozí z nich pořád chybějí. Ze začátku loňského roku nás dokonce bylo méně než před pandemií. Nové lidi jsme nabírali takříkajíc za pochodu.

Byl to nejtěžší rok, to bezesporu. Byl ale úspěšný, všechno dopadlo, myslím, dobře.

Mnoho umělců přijelo do České republiky poněkolikáté, vazby mezi vámi a jimi byly vytvořeny již v minulosti. Které z koncertů byly organizačně náročnější než jiné?

Pojzl: Nejnáročnější byly akce v Letňanech. Hned po covidové přestávce jsme začali dvěma koncerty německých Rammstein s velmi specifickým pódiem a pro sto dvacet tisíc lidí v součtu. Rammstein u nás navíc začínali své turné a čtrnáct dnů v Letňanech zkoušeli. Museli jsme nesčetněkrát vysvětlovat, proč je na místě přes den hluk a co se tam děje.

Dva koncerty amerických Imagine Dragons jsme museli kvůli válce na Ukrajině o týden posunout. Kapele odpadly dvě zastávky a my o přesunu museli komunikovat s návštěvníky i našimi spolupracovníky. Potom se v Letňanech odehrály vystoupení Guns N‘Roses a náš festival Prague Rocks s Metallikou, což znamenalo odbavit další desetitisíce diváků. A na stadionu Slavie hráli Iron Maiden, to byly další desetitisíce. Pracovali jsme s obrovským množstvím lidí a museli jsme se postarat, aby všechno vyšlo a nebyly žádné problémy.

Festival Prague Rocks děláte už několik let. Zatím je jednodenní, k velké kapele se přidají další menší. Může se stát, že z této akce vznikne v budoucnu regulérní festival, třeba i s možností noclehu ve stanovém městečku?

Pojzl: To neplánujeme. Baví nás jako jednodenní show s koncem ve dvaadvacet hodin. Musím ale říct, že nás mají rádi provozovatelé hotelů kolem letiště v Letňanech, ve kterých evidentně někteří návštěvníci přespávají.

Foto: Petr Hloušek, Právo Letos přijedou i Iron Maiden.

Hrbek: Je pro nás důležité k velkým zahraničním interpretům přidávat české a stavět je na stejnou úroveň. Všimněte si, že na plakátech k Prague Rocks na 2. června je Kabát napsaný stejně velkými písmeny jako Mötley Crüe a Def Leppard. Dostane stejný servis, v zákulisí budou účinkující společně.

Stejné to bude 21. června v případě Prague Rocks s Maroon 5. I k nim kromě zahraničních ohlásíme i českou kapelu.

Loni začala ekonomická krize. Promítla se do pořádání akcí?

Hrbek: Bezpochyby. Museli jsme dokonce pár koncertů zrušit, protože některé kapely nebyly schopny svá turné buď logisticky, anebo ze zdravotních důvodů poskládat. V Evropě chyběly například tourbusy, tedy obytné autobusy, ve kterých muzikanti cestují. Byly rozebrané, na turné bylo mnoho umělců. Odbavovali jsme tedy spoustu vstupenek a voucherů za zrušené nebo přesunuté akce. Jednalo se o vystoupení System of A Down, Rage Against The Machine, Alicie Keys, Pearl Jam, Anastacie nebo Limp Bizkit.

Vstupenky na letošní koncerty jsou dražší než v minulosti. Můžete říct, proč?

Hrbek: Nejsou dražší. Je to totiž trochu matoucí. Ceny některých vstupenek jsou třeba vyšší, ale někde máme ty ceny nižší. Záleží na typu akce, kombinaci hodnoty umělce, místa konání a počtu míst v sále. Obecně mám za to, že v porovnání s výší inflace jsou ty ceny stejné.

Ostatně dnes už například víme, že budou prakticky vyprodané koncerty Depeche Mode, Weeknda, obě vystoupení Iron Maiden, Rogera Waterse, Scorpions, Kiss, Suicideboys, Blink-182 i Avril Lavigne.

Někteří umělci berou víc peněz a my se tomu musíme přizpůsobit. V poměru k inflaci ale zase někteří berou stejně, jako brali před krizí.

Kolik procent diváků z celkové kapacity místa konání musí přijít, abyste neprodělali?

Hrbek: Většinou musí být téměř vyprodáno. Spousta lidí si myslí, že když je plný sál, promotér velmi zbohatne. Častokrát je to ale tak tak na to, aby se zaplatilo vše, co se zaplatit má. Takovému riziku samozřejmě čelí i spousta jiných profesí. Děláme práci, kterou máme rádi, a snažíme se ji dělat tak, aby byli zainteresovaní spokojeni a my neprodělali.

Jak náročné je koncerty propagovat?

Pojzl: Máme štěstí, že pořádáme vystoupení světových hvězd. Jakmile tedy nějaké jméno oznámíme, média mají zájem a šíří se i po sociálních sítích. Novináři nám píší o rozhovory, chtějí lístky do soutěží, prostě je naše akce zajímají. Máme v tom štěstí. Kdybychom dělali koncerty menších nebo začínajících kapel, bylo by to daleko složitější.

Kolik rozhovorů se světovými hvězdami jste schopni zajistit?

Pojzl: Málo. Kapely, jejichž koncerty pořádáme, už to nepotřebují. Lidé je znají, vědí o nich vše. Navíc je pro ně Česká republika malý trh. Musíme si uvědomit, že jsou na evropském nebo světovém turné a koncert u nás je pouze jedna zastávka z mnoha.

V každé zemi, do které mají namířeno, s nimi média chtějí hovořit. A buďme upřímní, několik vystoupení v Německu je pro ně důležitějších než jedno u nás. Rozhovor poskytne českým médiím tak maximálně čtvrtina kapel z těch, které k nám mají namířeno.

Foto: Robert Procházka , Právo Filip Hrbek a Ondřej Pojzl

Loni byly v Polsku zrušeny dva koncerty Rogera Waterse. Bylo to kvůli jeho vyjádřením k válce na Ukrajině hodnoceným jako vstřícná vůči agresorovi Putinovi. V Praze by měl v květnu vystoupit dvakrát. Řešili jste i vy zrušení jeho koncertů?

Pojzl: Na sociálních sítích se objevily komentáře, které říkaly, že není správné Watersovy koncerty v Praze pořádat. Zájem o ně je ale obrovský, brzy bude vyprodaný i druhý v O2 areně. Navíc tu žádný tlak na zrušení akcí není, takže jsme o tom neuvažovali.

Pořádáte i akce českých hudebníků. Loni to byla vystoupení Lucie se symfonickým orchestrem, organizovali jste sety Luboše Pospíšila, Oldy Říhy a dalších. Proč?

Hrbek: Někteří lidé si mohou říct, proč agentura, která pořádá koncerty velkých světových hvězd, dělá i koncerty našich umělců. Jsme na to ale hrdí, vnímáme to jako poslání. Českým kapelám a zpěvákům tak vzdáváme hold.

Koneckonců jsou to umělci, kteří na českém trhu prodají třeba i více alb než ti zahraniční. Vážíme si jich a budeme v tom pokračovat. Letos například uspořádáme výroční koncert brněnského Progresu 2.

Je pořádání koncertů českých umělců méně náročné než zahraničních?

Pojzl: Není, protože nechceme nic ošidit. I české kapely mají právo na nejlepší servis.

Ohlásíte ještě na letošní rok nějaké velké koncerty?