Prokletý zvon či zahrada milostného zklamání. Pražským Novým Městem po stopách gotického románu Sedmikostelí

„Také se mi líbilo, že Miloš Urban velmi umně splétá svoji fabulaci se skutečností, a to tak, že si dost často člověk říká, že si některé věci autor určitě vymyslel, a pak zjistí, že je to skutečnost. Hodně mě tato detektivní práce bavila, to rozplétání, co byla autorova fantazie a co ne,“ dodává.