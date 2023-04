Martin Hilský slaví jubileum

„Překládat Shakespeara je jako zdolávat Mount Everest. A já jsem musel až nahoru, už vedla cesta jen tam, zpátky už to nešlo. Dokončit překlad celého Shakespeara vyžaduje velkou trpělivost, soustředěnost, ale je to velká výzva, které se těžko odolává. A i když to může být vnímáno i jako jistá snaha se prosadit nebo projev mé pýchy, tak mohu opravdu s klidným svědomím říct, že tomu tak nebylo. Pro mě bylo a je stále nejdůležitější, že hry v mém překladu se hrají na scéně, že si lidi kupují a čtou jejich knižní vydání. To je to, co mě těší. Že to žije,“ řekl Martin Hilský v rozhovoru pro deník Právo.