Pro film Barbie na soundtracku zpívají Dua Lipa, Billie Eilish i Ryan Gosling

Soundtrack produkoval britský dýdžej a skladatel Mark Ronson. Předcházela tomu esemeska od hudebního supervizora filmu George Drakouliase, ve které stálo: „Barbie?“. Bylo to dva týdny předtím, než začaly herecké zkoušky. A Ronson váhal.

Když pak americká režisérka filmu Greta Gerwigová potřebovala skladbu, která by mohla být použita při výrazných tanečních scénách, oslovila ho znovu. Tentokrát to přijal jako výzvu. Společně s muzikantem a skladatelem Andrewem Wyattem složili písničku, kterou si následně režisérka oblíbila. Nazpívala ji Dua Lipa a jmenuje se Dance the Night.