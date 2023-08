Prezident Pavel dostal festivalový náramek, jejž nosil Havel, a modrou knížku. Začal Trutnoff Open Air

Pavel sklidil podobné ovace návštěvníků festivalu jako kdysi Havel, který festival, jenž se vrátil zpět do Trutnova po sedmi letech, pomáhal zakládat. „Nebylo to takové jako za náčelníka Havla, ale bylo to dobré,“ zhodnotil Pavlovu premiéru Věchet. „Hudba by měla sjednocovat. Návštěva Petra Pavla byla naplánovaná po vzájemné dohodě a jeho návštěvy si cením.“