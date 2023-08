Před aukcí vystavují předměty Freddieho Mercuryho

K vidění je i rukopis textu písničky Bohemian Rhapsody. Odhaluje, že se skladba původně měla jmenovat Mongolian Rhapsody a úvodní sloka, v níž se zpěvák své matce vyznává z toho, že zabil člověka, nebyla v původní verzi klíčová. Mluvilo se v ní o tom, že začala válka a on musí odejít bojovat. Zápisky obsahují i první poznámky k operní pasáži skladby.

Předměty do aukce dala Mercuryho dlouholetá kamarádka Mary Austinová, která po zpěvákově smrti v roce 1991 zdědila velkou část jeho pozůstalosti. O vlastnictví rukopisu textu písně Bohemian Rhapsody se ale hlásil i Jim Hutton, irský kadeřník a Mercuryho důvěrný přítel. V roce 2010 však podlehl rakovině plic a záhada vlastnictví zůstala nevyřešena.

„Po celá léta jsem měla tu výsadu žít obklopena nádhernými věcmi, které Freddie tak toužil mít a které měl rád. Ale ta léta uběhla a nastal čas, abych učinila těžké rozhodnutí uzavřít tuto velmi zvláštní kapitolu svého života. Je pro mě důležité udělat to tak, jak by si to Freddie přál. Nic neměl tolik rád, jako aukce,“ vysvětlila Austinová.