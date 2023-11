Páté kolo StarDance bude letem světem

Josef Maršálek má prý v sobě velký klid. „Už teď jsem došel dál, než jsem si myslel! Nejenom já, ale taky všechny sázkové kanceláře v Česku. Do soutěže jsem nešel s velkými ambicemi. Chci si to hlavně užít a neublížit si. Děkuju všem divákům za každý hlas. S Adrianou si o ně neříkáme, proto si jich vážím o to víc. Jsou pro mě obrovským závazkem. Tedy, jestli si národ řekne, že chce příští týden vidět Maršálka a Maškovou, tak my jim to dáme. Dostanou, co chtějí,“ řekl s úsměvem.