Paříž se rozloučila s legendou, Jane Birkinovou

Pohřbu se účastnily desítky význačných osob. Smuteční řeč pak pronesla dcera zesnulé Charlotte Gainsbourgová (51). Ta společně se svou sestrou Lou Doillonovou (40) pomáhala vnést rakev s ostatky jejich maminky do kostela.

O dva roky později přesídlila do Francie, kde se při natáčení filmu Slogan seznámila se svým pozdějším manželem, zpěvákem, skladatelem, textařem a hercem Gainsbourgem. V roce 1969 dvojice vydala svůj nejslavnější a kvůli otevřenému sexuálnímu podtextu i velmi kontroverzně přijatý hit Je t’aime, moi non plus.