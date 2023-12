Orchestr doby osvícenství zazářil na Pražském hradě

Na pozvání hudebního festivalu Pražské jaro vystoupil v úterý 5. prosince ve Španělském sále Pražského hradu na mimořádném adventním koncertu jeden z nejvýznamnějších souborů historicky poučené interpretace Orchestr doby osvícenství (Orchestra of the Age of Enlightenment). Zaznělo Vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha.

Foto: Pražské jaro – Milan Mošna Atmosféru koncertu umocnilo prostředí Španělského sálu Pražského hradu.

Článek Na koncertu vedl londýnský soubor japonský dirigent Masaaki Suzuki, přední osobnost historicky poučené interpretace, mimo jiné zakladatel uznávaného souboru Bach Collegium Japan. Na turné slavného tělesa, jehož byl pražský koncert součástí, ho doprovodili sólisté Madison Nonoa (soprán), Hugh Cutting (kontratenor), Guy Cutting (tenor) a Florian Störtz (basbaryton) a členové Sboru doby osvícenství. Bach napsal Vánoční oratorium v roce 1734 jako cyklus šesti kantát určených k provádění během vánočního období. V Praze zazněly první tři kantáty a moteto Zpívejte Hospodinu píseň novou. RECENZE: Armida jako Rinaldova posttraumatická vzpomínka Otázku, zda je Španělský sál nejvhodnějším místem pro provedení tohoto velkolepého duchovního díla, částečně zodpověděl fakt, že je vedle chrámových prostor běžně uváděno i v koncertních síních. Podstatnějším argumentem pro volbu tohoto sálu však bylo vlastní provedení přinášející slavnostní hudební zážitek. Pochyby mohla budit pauza před třetí kantátou i zařazení moteta v úvodu druhé části koncertu, jež trochu narušily soustředění a stále se prohlubující prožitek z oratorní hudby, na druhé straně vynikající výkony všech interpretů posluchače okamžitě přitáhly zpět k Bachovu velkolepému a současně niternému hudebnímu sdělení. Foto: Pražské jaro – Milan Mošna Adventní koncert řídil japonský dirigent Masaaki Suzuki, specialista na historicky poučenou interpretaci. Orchestr doby osvícenství, jehož historie sahá do osmdesátých let minulého století, je považován za vrcholného představitele interpretace staré hudby. Hudebníci hrají na nástroje z doby Bachovy či Mozartovy, což jim umožňuje jak pracovat na specifickém zvuku, tak vynést detaily, které zůstávají v romantické interpretaci skryty. Pod vedením Masaakiho Suzukiho strhli svou hrou posluchače od prvního taktu, jako by nebylo přirozenějšího a uchu bližšího pojetí. Výkon orchestru a sboru zapůsobil svou kompaktností, celistvostí i harmonií. Kdyby Smetana nebo Beethoven žili dnes, skládají filmovou hudbu, říká sólista z karlovarských Variací Sólisté, ke svému partu vystupující z řady sboru, zaujali mladými, příjemnými, lahodnými hlasy. Tenor Guye Cuttinga je pro tuto hudbu ideální, kontratenor Hugha Cuttinga je krásně ohebný, vláčný a sametově znějící, bas Floriana Störtze se svou barvou výtečně hodí ke zvuku orchestru a je obdivuhodně pohyblivý, Madison Nonoa svým měkkým sopránem dokonale doplnila kvarteto sólistů. Příležitost obdivovat jejich vynikající souzvuk přišla právě v motetu Zpívejte Hospodinu píseň novou. Foto: Pražské jaro – Milan Mošna Na mimořádném Adventním koncertu pořádaném festivalem Pražské jaro vystoupil mezinárodně renomovaný Orchestr a Sbor doby osvícenství. Sbor doby osvícenství, sesterské těleso orchestru, patří rovněž k interpretačním špičkám. Hlasy jeho členů znějí jak z nebes, věříme jim každý výraz – od intimního duševního pohnutí k oslavnému vzepětí. V závěrečných sborových výstupech dokázali zpěváci přivést posluchače k duchovně povznášejícímu prožitku. Hra na dobové nástroje klade na hráče mimořádné nároky jak v ladění, tak v interpretaci. Zejména dechové nástroje – barokní trubka, flétna, fagot, hoboje – vyžadují zručné specialisty, to se ostatně týká i smyčců. Na výsledném dojmu lehkosti a plynulosti se podílejí dokonalé frázování a tvorba dynamiky. Johann Sebastian Bach v podání Orchestru a Sboru doby osvícenství přinesl do adventní Prahy očistný zážitek, jenž k tomuto období patří. Pražské jaro pořádá koncert ve Španělském sále