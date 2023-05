RECENZE: Armida jako Rinaldova posttraumatická vzpomínka

Dirigent Robert Jindra usiloval o vystižení koloritu Dvořákovy hudby i o vyváženost symfonického zvuku s náročnými party sólistů i sboru, což bylo patrné již od předehry, a poté v řadě výrazově vypracovaných detailů. Jeho snaha však zjevně narážela na hráčské mantinely orchestru, a to zejména v občas nejistě znějících žestích. Na kompaktním a znělém zvuku i souhře s orchestrem má ještě co vylepšovat početně obsazený sbor.

Režisér Jiří Heřman v duchu své inscenační poetiky vystavěl Armidu jako sled imaginativních obrazů. Po scéně víří tančící dervišové, prohání se Ismenův drak, proudí davy muslimských žen a křižácké meče značí cestu do vyprahlé pouště. Spolu se scénografem rozehrál jeviště jak do hloubky, tak i výšky, odkud se snášejí výtvarně pojednané objekty i postavy, působivé jsou proměny světelného designu ladící s barevností Dvořákovy hudby. Nicméně, neustálá snaha o pohyb na scéně působí až urputně a místy i zbytečně ornamentálně, ať už jde o neustálé přebíhání postav zleva doprava a zpět, posedávání po pohovkách, anebo vlnící se kostru Ismenova draka, která se divákům asi nejvíce vryje do paměti.

Rozhodně víc než křižácké vojsko, které, ač oblečeno do jednotných civilních tmavých obleků s kněžskými kolárky, vychází z inscenace jako rozhádaná tlupa cynických zabijáků a znásilňovatelů muslimských žen. Možná to odpovídá historické pravdě, ale s duchem libreta i Dvořákovy hudby to příliš neladí. Stejně tak jako do podoby náboženského fanatika zkarikovaná postava poustevníka Petra, kterou před občasným smíchem publika nedokázal zachránit ani kvalitní pěvecký výkon Štefana Kocána.