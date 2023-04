Obří plastiky genitálií i skládačka z Ježíšova těla. V bývalém lihovaru na pražském Smíchově vznikla galerie Davida Černého

Kontroverzní díla kontroverzního umělce, tak by se dala shrnout nová galerie s názvem Musoleum na pražském Smíchově.

„Je to průřez mojí galerijní tvorbou, kterou jsem vyprodukoval za 35 let aktivního uměleckého života. Z mého pohledu je to spíše marginální, protože pro mě jsou rozhodně dominantní venkovní instalace,“ sdělil Novinkám umělec David Černý.