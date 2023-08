OBRAZEM: Ve StarDance se už trénuje. Dřou i David Prachař a Zuzana Dvořáková Šťastná

„Nemám nejoblíbenější tanec. Z latinskoamerických mám větší respekt, protože při nich se chlap tak různě klepe a divně kýve. Je to tanec náročný na koordinaci těla. Ve StarDance ale budu víc klást důraz na ladnost. My starší muži už jsme spíš ladní, než abychom byli rychlí,“ říká David Prachař.

Jeho tanečnice doplňuje, že se nyní hlavně snaží, aby se její partner naučil milovat tanec: „Ze zkušenosti vím, že to jde. Obdivuji, co všechno dokáže lidské tělo vytvořit za krásu. Určitě ale nechci svojí energií Davida zastínit, ale zároveň nechci, abych nebyla vidět. Takže kladu důraz na vyváženost. Musí to být krásný tanec, a ne jenom show.“