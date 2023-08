OBRAZEM: Taneční pár Marek Adamczyk a Lenka Nora Návorková se těší na paso doble

Marek Adamczyk její slova potvrzuje: „Zaujalo mě paso doble. V jeho základu je příběh. Pro mě to je tanec o tom, jak se tanečnice snaží zkrotit tanečníka a on se jen tak nenechá. To se mi na tom líbilo. Uvidíme, jestli realita bude taková, jak si ji představuji. Do prvního přenosu se chci ideálně naučit takových pět šest tanců. Myslím si, že problematické by mohlo být, kdyby mě Lenka chtěla zvedat nad hlavu, jinde problém nevidím. Zatím.“