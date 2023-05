Obraz Toyen z roku 1950 se prodal za 37,44 milionu Kč

V aukci na pražském Žofíně se v neděli prodalo ještě další dílo slavné malířky, plátno s názvem Un vide, un silence (Prázdno, ticho), které je mladší o deset let. Do aukce šlo s cenou 12 milionů korun a prodalo se za 18,48 milionu korun včetně aukční přirážky.

Nejdráže prodaným obrazem Toyen na českých aukcích je od roku 2021 obraz Cirkus z 20. let 20 století. Nový majitel za něj zaplatil 79,56 milionu korun.

První z v neděli prodaných děl Toyen pochází z doby, kdy se už malířka natrvalo usídlila v Paříži a zapojila se do činnosti surrealistické skupiny po boku André Bretona. Její první významnější pařížskou prací byl rozsáhlý cyklus kreseb nazvaný Ani křídla, ani kameny: křídla a kameny, odrážející malířčin zájem o alchymii. Ten pak Toyen sloužil jako zdroj inspirace pro právě prodaný Puis, plus tard, v němž zpracovává téma zrcadlení paralelně i k pradávnému symbolu jin a jang.

Obraz Puis, plus tard překonal český i světový rekord za nejdráže prodané dílo z malířčina poválečného období. V tuzemsku jej držel obraz z roku 1956 Skryt v jejich odrazech, který se na společnosti European Arts v listopadu 2022 prodal téměř za 34,7 milionu včetně přirážky. Vyvolávací cena byla 18 milionů korun.

Plátno Un vide, un silence, éterické a hluboce temné plátno je ukázkou autorčiny stále více ceněné a vyhledávané pařížské fáze tvorby z přelomu 50. a 60. let. V obrazech ukrývá nejrůznější stvoření, poddaná divákově imaginaci.

Na obraze bílými obrysy zachycuje soví hlavu, prostupující do popředí z tmavých oblaků vznášejících se v černém neurčitém prostoru. Tento tvor bez těla pak jako ke kořisti směřuje k žlutému ovoidu, připomínajícímu stočeného hada. Černá prázdnota se tak stává domovem pro probleskující stopy prchavého života, které se na chvíli zjeví a za okamžik opět zaniknou.

Za vysokou cenu se dnes prodal i obraz Karla Černého (1910 až 1960) Tanec v zahradě. Olej na plátně se vyvolával za čtyři miliony korun, i s aukční přirážkou za něj nový kupec zaplatí 20,16 milionu korun. Plátno pochází z 40. let, v nichž byl umělec na kulturním poli již plně etablován a kapacity moderního umění jej považovaly za velký talent doby.

Za 8,76 milionu korun se prodal obraz Františka Kupky Čtenářka. Podle pořadatele jde o dosud neznámé dílo a nejranější autorovu figurální malbu, která se dostala na trh. Olej je datovaný přibližně do roku 1895. Obraz podle zástupců galerie dokládá Kupkovo ovládnutí akademické malby, dílo pochází s největší pravděpodobností ze závěru jeho vídeňského pobytu, případně mohlo být vytvořeno jako jedno z vůbec prvních po jeho přestěhování do Paříže. Za pár let Kupka začal směřovat k abstraktnímu umění, jehož se stal jedním ze světových průkopníků.