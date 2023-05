Dražba šperků nasáklých nacismem vynesla méně, než aukční síň čekala

Rubínový prsten a diamantový náhrdelník se na středeční aukci rozsáhlé sbírky šperků zesnulé rakouské miliardářky Heidi Hortenové, jejíž manžel Helmuth Horten zbohatl v nacistickém Německu i arizací majetku židovských rodin, vydražily za méně, než kolik činily jejich předběžné odhady. Napsal to list The Times of Israel.

Šperky nasáklé nacismem aukční síň zklamalyVideo: Reuters