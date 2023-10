Nové knihy: Macmillanová, Sakmárová a Gott

Atraktivní vousáč Knox nejraději žije tak, jak popíjí kávu: sám. Nesnáší drama, a to ani tehdy, když má podobu zoufalé nevěsty na útěku. Naomi však neprchá jen před svou svatbou, do Knockemoutu se vydala taky proto, aby pomohla svému dvojčeti – Tině. V tomhle na první pohled drsném městečku se totiž spory řeší postaru… Pěstmi a pivem. A většinou právě v tomto pořadí.

Dark Fell je dokonale izolované místo, které pro Jayne a její přátele představuje přesně to, co potřebují. Ženy dorazí na prodloužený víkend dříve než jejich manželové. Ale to, v co doufaly, že bude pohodovým odpočinkem, se brzy změní v horor.