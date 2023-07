Nové knihy: Hubková, Doyle a Gibneyová

Obětavá místní policie, svobodné matky, majitel obchodu s potravinami na náměstí – nikdo není ušetřen v komunitě, v níž násilí gangů ovládlo město a kde děti zabíjejí děti. A kdo převezme odpovědnost za to, aby se to už nikdy neopakovalo?

Jmenuji se Karolína, jsem obyčejná holka, která žije v Praze. Když jsem byla ve školce, chtěla jsem být prezidentkou nebo řidičkou tramvaje po otci. V průběhu let jsem se dostala až ke svému dětskému snu. Dlouho jsem hledala, co opravdu chci v životě dělat a místo plácání od ničeho k ničemu jsem se pustila do své nové práce řidičky tramvají v Praze. Vše začalo v roce 2013, kdy jsem v tramvajovém v kurzu poznala svého prvního manžela, se kterým jsem se po roce rozvedla. Smůla a omyly se mi lepily na paty a léta plynula v rytmu mého chaotického plácání až do roku 2018, kdy se mi život otočil vzhůru nohama.