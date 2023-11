Nové knihy: Fürstová, Bernášková či Žantovský

Karel Hynek Mácha, Míla Fürstová: Máj

Nechte se unášet na vlnách nejproslulejší básně české literární historie. Vrcholné dílo čelního představitele českého romantismu Karla Hynka Máchy otevírá dveře příběhu o lásce i smrti, zamýšlí se nad tajemstvím věčnosti a oslavuje krásu přírody.

Známá lyrickoepická skladba vychází v citlivém výtvarném pojetí, jemuž dominuje až mystická jemnost ilustrací malířky a grafičky Míly Fürstové. Ta svým propracovaným pojetím dokonale dotváří jedinečnou romantickou atmosféru tohoto unikátního díla.

Odeon, 112 stran, 649 Kč

Foto: Odeon Obal knihy

Gabriela Peacock: Mladší za 2 týdny

Známá nutriční specialistka českého původu Gabriela Peacock žije ve Velké Británii a mezi její klienty patří celá řada známých osobností včetně členů britské královské rodiny.

Po úspěchu své prvotiny Úžasnější za 2 týdny se v další samostatné knize zabývá dlouhověkostí – tedy tématem, které zkoumají ty nejprogresivnější oblasti vědy a výživy. Pomáhá pochopit, co stárnutí způsobuje, a také to, jak tento proces můžeme radikálně ovlivnit.

Esence, 208 stran, 449 Kč

Foto: Esence Obal knihy

Hana Whitton: Anežka z Kuenringu – První po královně

Když se mladý český kralevic Přemysl Otakar II. ožení s téměř o třicet let starší vévodkyní Markétou Babenberskou, je tento diplomaticky dojednaný sňatek považován za oboustranně výhodnou politickou dohodu. To však platí pouze do chvíle, než začne být jasné, že Markéta budoucímu českému králi nedá dědice.

Tehdy se na scéně objeví krásná a vzdělaná Anežka ze starobylého šlechtického rodu Kuenringů. Její vztah s Přemyslem Otakarem II. záhy přeroste v hlubokou lásku, která může ohrozit Markétino dosud výsostné postavení.

Ikar, 208 stran, 299 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Jana Bernášková: Jak přežít svého muže

Mladá herečka Lucie se po mateřské dovolené snaží vrátit ke své herecké kariéře, ale setkává se s běžnými strastmi svobodných matek a zamotává se do bláznivých situací při hledání lásky. Svérázně a s vtipem řeší a komentuje různé životní situace, které by někteří označili za tabu a při nichž by leckdo raději přivíral obě oči.

Hrdinku na její nelehké životní cestě nedoprovázejí pouze její extrovertní a tak trochu potrhlé kamarádky, ale i Šedivka, její vnitřní hlas, se kterým má komplikovaný vztah.

Druhé vydání úspěšné knihy je doplněno o fotografie z natáčení filmové verze.

Ikar, 360 stran, 349 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Madeline Puckette, Justin Hammack: Bible vína

Chcete si zlepšit své vědomosti o víně, ale nevíte, kde začít? Nejste si jistí, že to, co pijete, je vynikající lahev, nebo jen marketingový trik? Chcete vědět, jak si správně koupit to nejlepší víno? A blýsknout se svými znalostmi před přáteli? Nebo chcete dát někomu ze svých blízkých originální dárek, který umocní jeho požitek z pití vína?

Familium, 344 stran, 690 Kč

Foto: Familium Obal knihy

Peter Vronsky: Sérioví vrazi

Kniha nabízí širší historii sexuálního sériového vraždění a jeho vyšetřování včetně moderní historie, zhruba od doby Jacka Rozparovače v 80. letech 19. století. Autor však začíná už v době kamenné před miliony let a představí novou historii světa monster od doby kamenné až po současnost.

Novinář a historik se o fenomén vrahů začal zajímat po svém osobním setkání s Richardem Cottinghamem, jenž se policii po svém zatčení přiznal k téměř stovce vražd mladých žen a který si odpykává doživotní trest.

Grada, 520 stran, 509 Kč

Foto: Grada Obal knihy

Limor Regev: Chlapec z bloku 66

Kniha je strhujícím osobním svědectvím Mošeho Kesslera o jeho dětství na Podkarpatské Rusi a o osudech tamní židovské menšiny za druhé světové války i po ní. Mimo jiné přináší také inspirující příběh tzv. dětského bloku v Buchenwaldu, kam na sklonku války mířily tisíce zbídačených vězňů z pochodů smrti.

Právě zde se skupině vězeňského odboje v čele s českým komunistou a politickým vězněm Antonínem Kalinou podařilo s nasazením vlastního života zachránit 904 židovských dětí.

Bourdon, 192 stran, 244 Kč

Foto: Bourdon Obal knihy

Petr Feldstein: Fotbalovník

Víte, že Lionel Messi trpěl jako dítě poruchou růstu, že držitel Zlatého míče nejlepšího fotbalisty roku se stal prezidentem své země a že Petr Čech hrál v devíti letech v televizním seriálu jednu z hlavních rolí? Dozvíte se, kdo je rekordmanem v počtu vlastních gólů, který fotbalista má přezdívku Černý panter, komu je přičítán vynález tzv. padajícího listu nebo co znamená robinzonáda či placírka.

Spisovatel Petr Feldstein a ilustrátor Jiří Votruba vás v netradičním Fotbalovníku provedou pozoruhodnými osudy 66 nezapomenutelných osobností nejpopulárnějšího sportu planety.

Práh, 144 stran, 349 Kč

Foto: Práh Obal knihy

David Laňka: Já vrah, 2

Co se odehrává v hlavě chladnokrevných vrahů? Jaké byly okolnosti jejich jednání a jak o něm následně hovořili s kriminalisty? Příběhy inspirované skutečnými událostmi přináší druhá série audioseriálu Já, vrah, kde v roli Vyšetřovatele opět exceluje David Švehlík.

Coby kriminálníci se tentokrát představí například Kryštof Hádek, Josef Trojan nebo Karel Heřmánek mladší. Naléhavost tématu a mrazivý dojem z celého poslechu umocní superprodukční zpracování, za autentickým zvukem i efekty se tvůrci i tentokrát vydali do terénu.

Audiotéka, 3 hodiny 20 minut,299 Kč

Foto: Audiotéka Obal audioknihy

Michael Žantovský: S prominutím řečeno

Michael Žantovský je spisovatel, překladatel a diplomat, který se osobně setkal s mnoha významnými osobnostmi světového dění: od Václava Havla, George Bushe staršího, Françoise Mitterranda, Margaret Thatcherové a Michaila Gorbačova přes královny nizozemskou a britskou, Miloše Formana, Jacka Nicholsona, Jane Fondovou a Rolling Stones až po papeže Jana Pavla II. a 14. tibetského dalajlamu.

Ve své knize s okouzlující nadsázkou a vtipem líčí „nesmazatelné zážitky“ s nimi, které často překračují hranice oficiální diplomacie. Audioknihu načetl sám autor.

Supraphon, 9 hodin 14 minut, 249 Kč

Foto: Supraphon Obal audioknihy

