Nové knihy: Frank, Janoušek a Åkesonová McGurková

Katy neví, co si počít. Právě jí zemřela matka – nejlepší kamarádka a člověk, kterému mohla zavolat za všech okolností. Brzy spolu měly také jet na dlouho plánovanou dovolenou do Positana, kde Carol kdysi prožila nezapomenutelné léto. Na tuhle cestu čekala Katy roky, ale teď musí vstříc dobrodružství vyrazit sama.

Španělsko, 1929. Gala doprovází svého manžela, básníka Paula Éluarda, do rybářské vesnice Cadaqués, kde se náhodně seznámí s o deset let mladším malířem Salvadorem Dalím. Fascinuje ji jeho osobnost a dvorné chování.

Postupně jí otevírá pohled do svého zcela odlišného světa a má oči jen pro ni. Rodící se láska mezi nimi však nezůstane bez povšimnutí a Paul postaví Galu před rozhodnutí. S těžkým srdcem se rozhodne vrátit se s ním a jejich dcerou do Paříže. Na Salvadora však nemůže zapomenout…

V louisianské zátoce číhá cosi temného: metodický sadista a vrah se zálibou v medicínských experimentech, jenž usilovně pracuje na svém zatím nejstrašlivějším zločinu. Naštěstí je zde ale i patoložka doktorka Wren Mullerová. Vyzbrojena znalostmi historických zločinů a dlouholetou praxí v úřadu soudního lékaře se ještě nesetkala s ničím, co by nedokázala vyřešit. Až dosud. Na stole se jí vrší jeden případ za druhým a brzy je vtažena do napínavé hry na kočku a myš s mimořádně brutálním zločincem.

Mezi paneláky na periferii města se jedné noci zjeví socha ženy. Září do tmy a kolem stojí lahve alkoholu jako při vernisáži. Ukáže se, že jde o zavražděnou profesorku umění, kterou vrah stylizoval do podoby uměleckého díla.

Fidelma s Eadulfem se v chladném únorovém dni roku 671 vracejí do Cashelu. Na noc chtějí zastavit ve známém hostinci v horách, ten je ale do základů vypálený. Zamíří tedy k vísce Cloichín, ležící v údolí pod horami, kterou si Fidelma pamatuje jako krásné a blahobytné místo, pravý ráj na zemi. Zde se ale stanou svědky pokusu o oběšení neznámého cizince, bez soudu obviněného z vraždy místní rodiny.

Na počátku byl rozvod… A kdyby se do toho nevložila vyzenovaná filmová producentka Anděla (50) a její single kolegyně, režisérka Beata (50), se kterou začínaly v devadesátkách takzvaně „z garáže“, tak by Lindin (38) život byl stoprocentně tragédií. Jak by si sama jako scenáristka napsala do svého autobiografického díla. Hlavní hrdinka Linda, spolu se svým synem Honzou (11), se snaží vytvořit novou rodinu ze dvou již rozpadlých rodin. Jenže nový partner Michal (40) má dvě pubertální děti z předchozího manželství a prima exmanželku k tomu…