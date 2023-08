Nové knihy: Dolejšová, Bernátová a Dán

Eva Dolejšová: Feťáci

Příběh o závislostech nejen na drogách, ale i na druhých lidech. Příběh o tom, jak s námi druzí mohou manipulovat, aniž si to uvědomujeme. I o tom, jak si necháme ubližovat. Proč? Možná proto, že si nedůvěřujeme. Proto, že chceme být milováni. Máme strach, že zůstaneme sami. Neseme si v sobě bolest. Nedokážeme se bránit. Mluvit o svých pocitech. Říct si o pomoc. Možná i to je důvod, proč sáhneme po drogách, ať už legálních, či nelegálních. Rozmotat spletitá vlákna mezilidských vazeb je velmi obtížné. A vymotat se z labyrintu závislosti na čemkoliv a na komkoliv je ještě těžší. Nikoliv však nemožné!

Ikar, 376 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Peter Warren: Bonsaje

Starodávné umění pěstování bonsají pochází z Číny a jeho tradice sahá několik tisíc let do minulosti. Bonsaj doslova znamená „strom v misce“ a každá dřevina by si svůj charakteristický vzhled měla uchovat i v miniaturní podobě. Jak toho dosáhnout, popisuje tato praktická zahradnická příručka. Naučte se, jak rostliny řezat, stříhat, zaštipovat, drátovat a přesazovat, jaké jsou nejvhodnější nádoby, čím hnojit a na které škůdce si dávat pozor. Samostatnou kapitolu tvoří profily nejvhodnějších druhů, z nichž lze vytvořit nejoriginálnější bonsaje, a nechybí ani ukázky projektů krok za krokem.

Esence, 144 stran, 359 Kč

Foto: Esence Obal knihy

Lucie Jehličková: Kapitánova čest

Když v létě roku 1851 přijíždí Američanka Frances Delawayová navštívit své příbuzné do Anglie, ještě netuší, že jí náhodné setkání s místním dandym Jackem Mortimerem zcela změní život. Nevypočitatelný Jack je pro Frances záhadou – někdy ji neuvěřitelně přitahuje, zatímco jindy ji svým vystupováním nesnesitelně dráždí. Dokáže Frances odpustit Jackovi jeho chování a zvládne Jack i přes nepřízeň osudu získat Francesino srdce…?

Ikar, 344 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Sophie Cousens: Ještě jsme se nepotkali

Co kdybyste si na letišti vyzvedli cizí kufr a pak se bezhlavě vydali hledat jeho majitele? Redaktorka lifestylového časopisu a beznadějná romantička Laura se vydává na služební cestu na Normanské ostrovy. Její výprava se však nezačíná zrovna nejlépe. Po trapném setkání s nejvíc sexy mužem, jakého kdy viděla, dorazí do hotelu a zjistí, že si na letišti vzala špatný kufr. Když ho otevře, má pocit, že člověk, kterému zavazadlo patří, musí být její spřízněná duše. Pokud se Laura něco při své práci naučila, pak to, že proti osudu se bojovat nedá.

Ikar, 336 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

Michaela Mlíčková Jelínková: Nová dobrodružství pana Kolečka

Toto pokračování umělecko-naučných pohádek volně navazuje na první díl knížky, který si získal přízeň čtenářů nejen napříč Českem, ale i v zahraničí. Stejně jako první díl má i pokračování pohádek významný edukativní rozměr. Zasazením do reálných kulis známých i zcela neznámých míst Prahy 6 a jejího okolí prezentuje řadu zajímavých a důležitých historických faktů, relevantních i pro mimopražské čtenáře. Na konci každé kapitoly je celostránkový rozbor místa a témata, které se v textu objevují.

Práh, 160 stran, 399 Kč

Foto: Práh Obal knihy

Josh Haven: Kapitální podfuk

Když je afghánský veterán Matt Kubelsky propuštěn z federálního nápravného ústavu, na parkovišti na něj čeká jeho bývalá přítelkyně Kelly Haggertyová, kterou dvacet let neviděl.

Během doby, kdy byl Matt na misi a pak nezaslouženě ve vězení, Kelly zjistila, že se nejlépe uživí paděláním cizích měn. Jenže se nechtěně zapletla s mezinárodním zločinem. Teď doufá, že by se z potíží mohla dostat díky chytře naplánované loupeži a balíku falešných peněz, ale potřebuje k tomu parťáka. Matt do toho rád jde –jednak má pro Kelly odjakživa slabost, a navíc je to skvělá příležitost, jak si vyřídit vlastní účty.

Metafora, 272 stran, 399 Kč

Foto: Metafora Obal knihy

Barbora Bernátová: Dívka v mlze

V bohem zapomenuté chatové osadě na východním Slovensku nacházejí dva mladíci zavražděnou ženu. Její totožnost je velkou neznámou. Případ řeší svérázný detektiv David Meizner, věčně nevrlý a nepříjemný sukničkář, který nemá lidi příliš v lásce, a jeho krásná a věcná kolegyně Ema Kopecká. Aby odhalili totožnost vraha, musejí se společně prodrat pavučinou utkanou z dávných tajemství. Jejich pátrání se však komplikuje…

Drama plné zvratů a nečekaných událostí se hemží podezřelými postavami z minulosti i současnosti, dávno zapomenutými hříchy, ale i bolestí a utrpením, které musela malá holčička a později mladá žena prožít.

Metafora, 320 stran, 382 Kč

Foto: Metafora Obal knihy

Dominik Dán: Noc temných lží

Krauz a Chosé pracují na oddělení vražd už velmi dlouho. Více než dvacet pět let se snaží vyrovnat se skutečností, že mezi pojmy právo a spravedlnost nelze vždy napsat rovnítko. Což si ověří i v novém případě, kdy se mocní tohoto světa rozhodnou zamíchat kartami jen hodinu před páteční zavírací dobou. Všichni detektivové se již dočkali zaslouženého odpočinku a plánují, jak stráví nadcházející víkend. Ale jako vždy si to jeden rozmyslí a druhý změní názor. Vražda je vražda, a když jsou do ní zapleteni lidé z nejvyšších míst a je zavražděna prominentní prostitutka, musí jít víkendové radovánky stranou.

Slovart, 288 stran, 369 Kč

Foto: Slovart Obal knihy

Christopher Macht: Hitlerova zpověď

Budu se vás ptát na veškeré Vaše důvěrnosti – Vaši rodinu a první lásku, počátky NSDAP a pobyt ve vězení. Chci vědět všechno o koncentračních táborech, vraždění i pseudolékařských experimentech, které se děly na Váš popud. Chci vědět vše o masovém vraždění a co Vás k němu vedlo, Adolfe. Je to ironie, že Vás mohu zpovídat já, Eduard Bloch, Žid, kterého jste nechal naživu.

AlPress, 288 stran, 329 Kč

Foto: AlPress Obal knihy

John Malam: Vlajky celého světa

Každý stát na světě má svou vlastní unikátní státní vlajku, která nám o historii a jedinečném charakteru daného národa prozradí mnoho zajímavých informací. Dozvíte se, co představují na vlajkách jednotlivé barvy, symboly či vzory. Kromě mnoha informací o vybraných státech v jednotlivých světových regionech se také dozvíte různá fakta o jejich historii a zjistíte, kdy vlajky daných států byly přijaty a jaký nesou název. Více než 190 samolepek státních vlajek můžete nalepit na příslušné místo do jedné z devíti mapek světových regionů. Věříme, že po přečtení této knihy se jistě stanete nadšeným vexilologem, odborníkem na vlajky!

Svojtka, 56 stran, 199 Kč