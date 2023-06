Nové knihy: Bishopová, Johnsová a Hášová

Jodi Bishopová je úspěšnou realitní makléřkou a živitelkou rodiny. Harrison, její manžel, na ni kvůli tomu žárlí. Kdysi měl své velké sny, ale teď je jen průměrným spisovatelem. Hlavní hrdinku nebaví neustálá snaha sladit chod rodiny, náročnou práci a potřeby vlastních rodičů. Její matka má totiž Parkinsonovu chorobu a zatím se o ni zvládá starat Vic, Jodiin otec. Taky však už není nejmladší a neustálá péče o manželku jej vyčerpává. Uvítal by pomoc. Jodi se proto rozhodne najmout pro své rodiče hospodyni. Je to ale správné rozhodnutí?

Shay Bastableová je žena ve středním věku, která se stále obětuje pro druhé. Ze všech sil podporuje svého manžela Bruce, stará se o stárnoucí matku i o své již dospělé děti. Zapomíná přitom úplně na svůj vlastní život. Náhle však přijde šok a vystřízlivění. Zjistí, že ji manžel podvádí s její nejlepší kamarádkou, které také po jejím rozvodu pomáhala. Shay se však brzy vzchopí. Místo aby se zhroutila, bere svůj další život do vlastních rukou a radikálně ho změní.

Od devadesátých let se pak Košťál neustále vrací fotografovat na známá místa s novými modelkami, aby tím opěvoval jejich vzájemně rezonující krásu.

Tato obsáhlá jubilejní publikace shrnuje jeho tvorbu od počátků až do současnosti s doprovodem textů jeho souputníků, přátel i odborníků.

Karolína je mladá žena, která stejně jako většina ostatních mladých žen hledá lásku. Nebo aspoň něco, co by k ní mělo blízko. A adeptů na pana Pravého potkává spoustu. Jenže i když se všichni v prvních týdnech vztahu zdají jako princové na bílém koni a nevidí na nich jedinou chybičku, jak poblouznění opadá, na povrch vyvstávají nedostatky, přes něž takzvaně „nejede vlak“…

Anglie, současnost: Osmdesátiletá umělkyně Florence Carterová je se svým životem spokojená. Dny na sklonku života tráví tvorbou rafinovaných linorytů ve společnosti kocoura, psa a mladé sousedky Alice, tiché a úzkostné dívky. Když ovšem Flo zjistí, že její dávná ztracená přítelkyně vydala knihu o letech společně prožitých ve francouzském penzionátu, cítí povinnost odhalit roušku tajemství z minulosti a vydává se v doprovodu Alice a její matky do Francie. Po příjezdu do Lyonu se však hluboko zasutá pravda ukáže jako příliš těžké břemeno. Palčivý, emocemi nabitý román o síle přátelství. Jeho poselstvím je zpráva, že nikdy není pozdě rozepsat nový příběh.

Anna strávila víc než padesát let po Severinově boku. Jednoho dne se ale bez vysvětlení sebrala a odešla z domova. Po roce čekání Severino opouští ostrov Stromboli a vydává se svou ženu hledat. Tak začíná jeho putování po Sicílii, nostalgická návštěva míst, kde spolu s Annou bydleli, ale také cesta v čase, do vzpomínek na klíčové okamžiky jejich společného soužití. Během ní se Severino bude muset vypořádat nejen s mnoha překvapivými skutečnostmi o své nečitelné manželce, jež postupně vyplynou na povrch, ale i s přízraky mužů a žen, kterými se on a Anna mohli stát, kdyby jim okolnosti umožnily rozhodnout se v životě jinak.