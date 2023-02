Nejsem rebel z povolání, říká o sobě designér Jiří Pelcl

Přehlídka tvorby mezinárodně uznávaného profíka ověnčeného mnoha cenami ukazuje v brněnském Uměleckoprůmyslovém muzeu také zákulisí designérské profese. Centrální dominantou je Pelclův ateliér se vším, co ke království tvůrčího ducha patří. Knihy, papíry, počítač, nářadí a spousta modelů. Autorovi se můžeme skoro dívat pod ruce.

Pelclova velká brněnská výstava byla prodloužena do 3. září. „Možná by vás zajímalo, proč byla prodloužena,“ začíná náš rozhovor 72letý designér, architekt a bývalý rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové. „Protože dobře zapadá do nové koncepce brněnského muzea zaměřujícího se na design, je velká, edukativní a cílí i na děti a mládež.“