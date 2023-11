Na Beats for Love zahraje DJ Boris Brejcha. Festival oslaví desáté výročí

„Boris Brejcha, známý svým unikátním stylem a energickými sety, je jedním z nejvýznamnějších jmen současné elektronické hudby. Jeho tvorba spojuje prvky žánrů minimal techno a high-tech minimal, což ho činí jedinečným a nepřehlédnutelným umělcem na hudební scéně. Brejcha se stal symbolem inovace a výjimečnosti v elektronické hudbě a jeho přítomnost na Beats for Love slibuje nezapomenutelný zážitek pro všechny návštěvníky. Navíc si o něj fanoušci píší už několik let a my jsme rádi, že se nám ho konečně podaří přivézt do Ostravy,“ řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf.