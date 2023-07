Ministr kultury ČR Martin Baxa: Jiráskův Hronov je významná událost

Do divadla chodím opravdu velmi rád a příležitost, kterou k tomu nyní mám, beru jako velký dar, který mi přináší ministerská funkce. Ale amatérskému divadlu jsem se nikdy sám nevěnoval. V aktivním smyslu jsem člověk adivadelní. Mám velmi nízký talent. Divadlo jsem ve svém životě hrál jen jednou v prvním ročníku na gymnáziu.

Jsem na Jiráskově Hronově poprvé, ale mnoho o něm po léta slýchám. Je to významná událost. Řada mých kamarádů v Plzni, kteří se divadlu aktivně věnují, pokládají příležitost vyrazit na tento festival za vrchol roku. A už za tu chvíli, co jsem tady, se mi podařilo nasát atmosféru, o níž vždy mluvili. Z Jiráskova Hronova vzešla řada osobností českého divadla, i toho profesionálního. Ministerstvo kultury s hrdostí tento festival podporuje a přeji si, aby i letošní ročník zapsal Jiráskův Hronov nejen do českého, ale i mezinárodního divadelního kontextu.