Podívejte se, jak vypadá festivalová znělka s Johnnym Deppem

Depp, držitel tří oscarových nominací a Zlatého glóbu byl hostem 55. ročníku karlovarského festivalu před dvěma lety. Jeho návštěvu provázel obrovský zájem diváků a fanoušků. „Johnny Depp zažil před dvěma lety ve Varech obrovsky vřelé přijetí od diváků a fanoušků a díky tomu se stal naším velkým podporovatelem. Proto souhlasil s natočením znělky, i když jsme byli omezeni jeho náročným programem. Znělka se moc povedla a já věřím, že se Johnny Depp jednou do Varů vrátí i osobně,“ řekl výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.

Znělka se odehrává ve slavném secesním hotelu Gellért v Budapešti. Depp tou dobou zrovna pracoval v Evropě, zastávka v Maďarsku se mu díky tomu vešla do pracovního programu. „Johnny Depp přijel tradičně se zpožděním, namísto ve dvě v pět odpoledne a hned na začátku mi řekl, že bude raději improvizovat. Nejdřív jsem z toho byl trochu rozmrzelý, pak se to ale ukázalo jako skvělé řešení, Johnny tak do znělky ještě více vtiskl svou osobitost, byla s ním velká zábava,“ vzpomínal Zachariáš. Natáčení znělky trvalo pouhé dvě a půl hodiny.