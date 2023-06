Russell Crowe pro Novinky.cz: Do Varů jsem vzal i své děti

Ano, užíval jsem si to, protože to tu bylo klidné do dneška, kdy dorazilo tisíce lidí. Takže jsme využili toho, že tu byl klid, a mohli jsme se volně pohybovat po městě, vyzkoušet různé malé kavárničky a podobně.

Je to fantastické, vzal jsem sebou i své děti, stejně tak svou kapelu. Celkově je to nádherná zkušenost. Obdržená cena je nádherná, ale proč tu opravdu jsem, je koncert, který dnes odehrajeme. Na pódium jdeme ve deset čtyřicet pět, takže doufejme, že lidé zůstanou.

Russell Crowe o tom, že je ve Varech, informuje i své fanoušky, které má na sociálních sítích. Jen na instagramovém profilu jich přitom má více než 1,1 miliónu. Všechny, co mohli dorazit, lákal také na svůj páteční koncert na 57. ročník MFF KV. „Pohněte prd*, nastupte do autobusu, vlaku, letadla nebo nasedněte do auta. Využijte možnosti, která se vám nabízí… Koncert je zdarma,“ lákal je do Varů.